Москва, , 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариями развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.

В них говорится, что работа будет проводиться совместно с крупнейшими российскими банками. Им предстоит собрать сведения о своих партнёрах, проанализировать их финансовое состояние и передать результаты в Минэкономразвития и Минпромторг.

По первому сценарию будет дана оценка готовности предприятий работать в условиях ужесточения карантина, вплоть до закрытия крупных городов, приостановки экономической деятельности в России во втором квартале 2020 года, роста числа охваченных эпидемией стран, сохранения цены на нефть марки Urals на уровне $20 за баррель до конца 2020 года. Инфляция по этому сценарию составит 4,5% по году, курс доллара — более 80 рублей до конца года.

Второй сценарий предполагает ещё более жёсткие условия. По нему, в частности, будет закрыта основная часть субъектов России и прекращено транспортное сообщение между ними, экономическая деятельность будет заморожена до конца сентября 2020 года, а нефть будет стоить $10 за баррель во втором и третьем кварталах года. Инфляция составит 5,5%, а доллар будет стоить 89 рублей во втором квартале, после чего понизится до 82,2 руб. в четвертом квартале.

Отмечается, что по результатам стресс-тестов в министерствах сделают вывод о потенциальных проблемах предприятий, каждому из них банки присвоят категорию риска. Таким образом, будут оценены возможности предприятий исполнять финансовые обязательства до 2022 года.

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