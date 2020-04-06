Казань, , 05:21 — REGNUM Арбитраж Татарии продлил конкурсное производство АО «Анкор банк сбережений», которое три года назад лишиось лицензии. Срок процедуры несостоятельности рассчитан до 10 сентября 2020 года. В ходе своей работы конкурсный управляющий обнаружил, что сразу по 38 договорам кредитования залог фактически отсутствует, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

8 сентября 2020 года суд рассмотрит вопрос о продлении или завершении банкротства банка.

В рамках заседания, в ходе которого был продлён срок банкротства, управляющий отметил, что на начало 2020 года в суд было подано 26 704 исковых заявления о взыскании 3 933 251 000 рублей, из которых удовлетворено 20 411 заявлений на общую сумму 3 233 680 000 рублей. Судебная работа продолжается.

«Ведётся работа по установлению прав собственности и подтверждению фактического наличия залогового имущества по 43 договорам залога. Установлено отсутствие залогового имущества: товаров в обороте по 34 договорам залога на общую сумму 2 171 635 тыс. рублей, имущества по одному договору залога на сумму 13 308 тыс. рублей, автотранспортных средств по трём договорам залога на общую сумму 5756 тыс. рублей», — отмечается в материалах дела.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию у банка, почти на 49,8% принадлежащего создателю «шоколадного» холдинга Андрею Коркунову, 3 марта 2017 года. В качестве причин выступало нарушение профильного законодательства, а также размещение средств в низкокачественные активы. На тот момент банк был на 233-м месте по размеру активов в РФ.

На начало марта 2020 года АО имеет долги перед 792 кредиторами на сумму свыше 6,657 млрд рублей. К основному акционеру и ряду бывших топ-менеджеров конкурсным управляющим уже подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму более 5,94 млрд рублей.

Продолжается расследование уголовного дела, в том числе по замещения принадлежащих банку облигаций федерального займа Минфина РФ «на права требования к техническому юридическому лицу».