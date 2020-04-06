Курган, 6 апреля 2020, 05:13 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что «нет смысла троллить» власти региона мерами поддержки бизнеса, которые предлагают более состоятельные регионы. Он пояснил короткий список мер помощи местным предпринимателям в своём аккаунте сети «Вконтакте».
Он отметил, что в Курганской области формируется перечень общественных работ — чистка территорий, благоустройство, общестрой — для тех, кто потерял работу, включая микробизнес.
Напомним, ранее правительство Тюменской области предоставило малому и среднему бизнесу своего региона длинный перечень льгот до конца 2020 года. Вслед практически аналогичные меры поддержки предпринимателей были приняты на Ямале и в Югре. Напомним, что регионы «тюменской матрёшки» являются донорами российского бюджета.
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