Курган, , 05:13 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что «нет смысла троллить» власти региона мерами поддержки бизнеса, которые предлагают более состоятельные регионы. Он пояснил короткий список мер помощи местным предпринимателям в своём аккаунте сети «Вконтакте».

"Во-первых, там (в состоятельных регионах — прим. ИА REGNUM) сумма остатков на счетах — сотни миллиардов рублей от ранее поступивших налогов. Во-вторых, там просевшие отрасли формировали огромный пласт и занятости, и городской экономики, не находившейся «в тени». У Курганской области «в наследстве»: 70% её расходов — это внешние строго целевые дотации, ноль собственных накоплений и огромный госдолг. От ноля с минусом сложно что-то предоставить», — пояснил Вадим Шумков.

Он отметил, что в Курганской области формируется перечень общественных работ — чистка территорий, благоустройство, общестрой — для тех, кто потерял работу, включая микробизнес.

Напомним, ранее правительство Тюменской области предоставило малому и среднему бизнесу своего региона длинный перечень льгот до конца 2020 года. Вслед практически аналогичные меры поддержки предпринимателей были приняты на Ямале и в Югре. Напомним, что регионы «тюменской матрёшки» являются донорами российского бюджета.

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