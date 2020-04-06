Казань, , 04:51 — REGNUM В рамках дела о банкротстве бывшего министра финансов Татарии, экс-главы правления обанкроченного «Татфондбанка» Роберта Мусина производство по самым крупным претензиям основного кредитора арбитраж Татарии приостановил. К требованию ТФБ на сумму свыше 141,39 млрд рублей вернутся после того, как в рамках дела о банкротстве банка будет вынесет вердикт по заявлению конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности Мусина и ряда бывших топ-менеджеров банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд решил, что спор на ту же сумму, заявленный как субсидиарная ответственность, имеет существенное значение для дела и приостановил «производство по требованию до принятия судебного акта».

Напомним, с осени 2016 года у банка, который на существенную часть принадлежал республике, начались финансовые проблемы. Уже в декабре того же года регулятор ввёл в ТФБ временную администрацию, но выравнять ситуацию не удалось. В марте 2017 года ПАО осталось без лицензии, а в апреле было обанкрочено. На начало марта 2020 года у банка установлены долги перед 18 071 кредитором на общую сумму 168 920 557 000 рублей.

Инициатором банкротства бывшего министра, главы правления и депутата Госсовета РТ одного из созывов Роберта Мусина стал конкурсный управляющий банка, который он некогда возглавлял. Помимо этого, бывший банкир на сегодня — фигурант уголовного дела, ущерб в котором измеряется миллиардами, а количество томов дела перевалило за 100.

Претензии к Мусина есть и у другого банкрота — «Интехбанка», который в марте выдвинул должнику счёт на более чем 25,7 млрд рублей. Банки были аффилированы между собой.