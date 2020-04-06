Якутск, , 04:27 — REGNUM По указу президента России Владимира Путина, правительство РФ за два месяца должно рассмотреть и утвердить Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

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План разработан в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. В документе указано, что дальневосточные регионы по ряду экономических показателей должны опередить другие округа России не менее чем в полтора раза, ожидаемая продолжительность жизни должна вырасти не менее чем на пять лет, смертность населения трудоспособного возраста должна снизиться на треть, пишет «Парламентская газета».

Для достижения целей в федеральном бюджете планируется предусмотреть дополнительно более 160 млрд руб.

Рост экономики Дальнего Востока планируют увеличить за счёт привлечения инвестиций до 2 трлн рублей. Дополнительно планируется создать 100 тыс. новых рабочих мест и запустить не менее 800 предприятий.

Правительство будет ежегодно, начиная с 2021 года, представлять президенту доклад о результатах реализации указа.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ в рамках «Единой субсидии» рассмотрели выделение дополнительных средств Приморью — 300 млн рублей и Приамурью — 1,1 млрд рублей.