Казань, 6 апреля 2020, 04:02 — REGNUM Арбитраж Татарии в рамках банкротного дела крупного производителя удобрений — АО «Аммоний» признало обоснованным требования госкорпорации ВЭБ.РФ. Таким образом, реестр завода пополнился претензиями на сумму свыше 95,988 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В июне 2019 года у «Аммония» подошёл срок выплаты основного долга «в размере 237 558 947,35 доллара США,
В итоге в третью очередь реестра включено требование ВЭБ «в размере 95 988 206 430 рублей 44 копейки задолженности».
Напомним, завод работает в Татарии. В 2011 году для реализации крупного инвестиционного проекта он взял многомиллиардный кредит в иностранной валюте (1,052 млрд долларов США). Из-за скачков курса обслуживать долг АО, где долю имеет Инвестиционно-венчурный фонд РТ, не смогло. Право требования долга с общества ВЭБ реализовал осенью 2019 года. Его приобрела компания из дивизиона группы миллиардера Романа Троценко «СДС «Азот» — кемеровское КАО «Азот». Так группа фактически приобрела свой второй актив в Поволжье, до этого став владельцем башкирского АО «Мелеузовские минеральные удобрения». Троценко в комментариях СМИ делился планами инвестировать в завод Татарии в течение нескольких лет около 12 млрд рублей. Между тем с ноября 2019 года «Аммоний» находится на первом этапе процедуры несостоятельности — под наблюдением, которое продлится до конца мая 2020 года.