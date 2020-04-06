Казань, , 04:02 — REGNUM Арбитраж Татарии в рамках банкротного дела крупного производителя удобрений — АО «Аммоний» признало обоснованным требования госкорпорации ВЭБ.РФ. Таким образом, реестр завода пополнился претензиями на сумму свыше 95,988 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В июне 2019 года у «Аммония» подошёл срок выплаты основного долга «в размере 237 558 947,35 доллара США, а 01.11.2019 срок оплаты процентов в размере 39 167 320,68 доллара США». Так как задолженность в срок не была погашена, на неё начислили неустойку. К моменту введения наблюдения за заводом его долги перед ВЭБ составили 1 012 482 498,19 доллара США, где 956 612 210,45 доллара США — основной долг, 43 832 181,16 доллара — проценты за пользование кредитом, 11 474 097,16 доллара — неустойка за несвоевременную уплату основного долга, 564 009,42 доллара — неустойка за несвоевременную уплату процентов. По кредиту залогом выступало не только движимое и недвижимое имущество завода. Должник также «в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению №1197 передал в залог принадлежащую ему на праве собственности долю участия в размере 100% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Менделеевсказот».

В итоге в третью очередь реестра включено требование ВЭБ «в размере 95 988 206 430 рублей 44 копейки задолженности».

Напомним, завод работает в Татарии. В 2011 году для реализации крупного инвестиционного проекта он взял многомиллиардный кредит в иностранной валюте (1,052 млрд долларов США). Из-за скачков курса обслуживать долг АО, где долю имеет Инвестиционно-венчурный фонд РТ, не смогло. Право требования долга с общества ВЭБ реализовал осенью 2019 года. Его приобрела компания из дивизиона группы миллиардера Романа Троценко «СДС «Азот» — кемеровское КАО «Азот». Так группа фактически приобрела свой второй актив в Поволжье, до этого став владельцем башкирского АО «Мелеузовские минеральные удобрения». Троценко в комментариях СМИ делился планами инвестировать в завод Татарии в течение нескольких лет около 12 млрд рублей. Между тем с ноября 2019 года «Аммоний» находится на первом этапе процедуры несостоятельности — под наблюдением, которое продлится до конца мая 2020 года.