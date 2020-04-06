Пекин, , 03:55 — REGNUM Китайский страховой сектор сохранил устойчивый рос за первые два месяца 2020 года, несмотря на последствия эпидемии нового коронавируса в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Рост премиального дохода сектора составил 1,1% в годовом исчислении до 1,18 трлн юаней (около $165,9 млрд) за указанный период, если верить данным Комиссии регулирования банковской и страховой сфер Китая.

На конец февраля 2020 года общий объем активов сектора достиг 21,3 трлн юаней, что на 3,6% выше, чем на конец 2019 года. Полученные данные также показали, что в период с января по февраль китайские страховщики выплатили 189,2 млрд юаней, что на 15,5% ниже, чем годом ранее.