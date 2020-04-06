Скопье, , 04:21 — REGNUM Институт политических исследований «Детектор» 5 апреля опубликовал данные опроса граждан Северной Македонии, посвященному влиянию пандемии коронавируса на ситуацию на рынке труда в стране.

Согласно данным опроса, 12,1% граждан потеряли место работы или временно не работают в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. Ещё 34% граждан не имели работы и до кризиса.

10,7% граждан из-за коронавируса начали работать удаленно, и лишь 2,5% граждан заявили, что их пандемия не изменила их трудового статуса, поскольку они и раньше работали на дому.

Если рассматривать только данные опроса, относящиеся к гражданам, имевшим работу на момент начала эпидемии, то 20,6% македонцев потеряли её. При этом 56,9% продолжают работать как и прежде. 18,2% граждан начали работать удаленно, в то время как 4,3% работали удаленно и до эпидемии.

Наибольшее беспокойство возникший экономический кризис вызывает у опрошенных в возрасте от 50 до 79 лет.

В опросе, проходившем с 18 по 21 марта, приняли участи 1116 граждан Северной Македонии.

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