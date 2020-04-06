Москва, , 03:31 — REGNUM Ингушетия, Дагестан и Чукотский АО стали регионами, жители которых тратят существенную часть своего дохода на питание, говорится в исследовании рейтингового агентства АКРА.

Отмечается, что на Чукотке расходы населения на еду составляют 48% от общего дохода, а в Ингушетии и Дагестане — превышают 50%. При этом в 14 регионах России, следующими за названными, доля расходов на продукты питания составляет от 40% и выше.

Напротив, в тройку субъектов с самыми низкими расходами на еду вошли Югра (Ханты-Мансийский АО) (24%), Москва (25%) и Московская область (25%).

Исследование проведено по данным Росстата за 2018 год.

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