Москва, , 03:01 — REGNUM Арбитраж Москвы отклонил многомиллионный иск АО «Центр судостроения «Звёздочка» (Архангельская область) к Министерству обороны России. Истец пытался взыскать с ведомства свыше 241 млн рублей неосновательного обогащения, мотивируя тем, что стоимость товара, поставленного по госконтракту, «возросла в связи с ростом курса доллара». Решение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В основу спора лёг контракт, заключённый в 2014 году на изготовление и поставку спасательно-буксирного судна проекта 22 870. Стоимость контракта превышала 2,734 млрд рублей. Буксир был передан ответчику в декабре 2018 года и был полностью оплачен по оговоренной в госконтракте цене. Ещё в марте того же года 147-е военное представительство составило заключение о том, что «курсовая разница на спасательное буксирное судно проекта 22 870, зав. №009 составляет 205 023 932 руб. 47 копеек». Центр судостроения обратился в министерство с просьбой о заключении допсоглашения в январе 2019 года, попросив увеличить цену контракта. Минобороны просьбу отклонило, что и стало основанием для «Звёздочки» для последующего обращения в суд.

«Увеличение цены государственного контракта возможно только по соглашению сторон и только на основании решения правительства Российской Федерации. Однако решения правительства Российской Федерации об увеличении цены контракта не принято, в связи с чем соглашение сторон об увеличении цены контракта не заключено», — отмечалось в материалах суда.

Иск был полностью отклонён.

Напомним, центр судостроения входит в региональный перечень системообразующих предприятий Архангельской области, которые получат поддержку в период пандемии.