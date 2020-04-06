Москва, , 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

НКР в своём аналитическом комментарии пишет, что при кризисном сценарии, если карантин будет продлён минимум до сентября 2020 года, падение спроса на жильё превысит 25%. При этом возможно снижение цен застройщиками на 20−30%.

Стабилизация спроса и рост цен до текущего уровня при таком развитии событий займёт 2−4 года, а выручка строительных компаний может уменьшиться более чем на 25% в сравнении с прошлым годом, как минимум на 200 млрд рублей. В этом случае эксперты прогнозируют волну банкротств среди мелких и средних строительных компаний.