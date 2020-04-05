Москва, , 22:40 — REGNUM Институт прогрессивного образования считает, что после пандемии коронавирусной инфекции ряд профессий попадет в зону риска. Об этом сообщает телеканал RT.

По мнению специалистов института, работники в сфере туризма, индустрии фитнеса, моды и стационарного общепита рискуют потерять работу по окончании пандемии.

К примеру, фитнес-центры могут лишится части клиентов, как из-за общего экономического спада, так и из-за перехода людей к индивидуальным тренировкам. А это значит, что некоторым инструкторам придется искать новую работу. В таком случае молодые тренеры станут неконкурентоспособными.

Пандемия коронавирусной инфекции дала новый импульс автоматизации и цифровизации рабочего процесса. А это значит, что под удар попадут младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.

При этом число ваканский в сфере медицины существенно растет по понятным причинам. Также наблюдается рост ваканский в сфере безопасности, государственной службы, рабочего и домашнего персонала, а также строительства и недвижимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коронавирусная инфекция охватила весь мир. Миллионы людей сидят дома в режиме самоизоляции. Насколько сильные и долгосрочные изменения ждут человечество пока сложно представить.