Архангельск, 5 апреля 2020, 22:27 — REGNUM Правительство Архангельской области подготовило ряд мер поддержки бизнеса в период вынужденных каникул. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил врио губернатора Александр Цыбульский.
Как сообщало ИА REGNUM, с 18 марта в Архангельской области введен режим повышенной готовности — закрыты все магазины (за исключением продуктовых), организации сферы услуг, спортклубы и прочие заведения. Кафе и рестораны работают в режиме «еда на вынос». Выручка некоторых предпринимателей на этом фоне упала до 70%.