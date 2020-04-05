Архангельск, , 22:27 — REGNUM Правительство Архангельской области подготовило ряд мер поддержки бизнеса в период вынужденных каникул. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил врио губернатора Александр Цыбульский.

«Это целый пакет мер, включая административную и финансовую поддержку. Мы декапитализируем микрофинансовые организации, мы дадим возможность бизнесу получать займы под более низкие проценты, реструктуризируем уже существующие займы, дадим рассрочку по ряду налогов для того, чтобы сегодня у представителей бизнеса, которые в силу обстоятельств несут убытки, была возможность их минимизировать», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 марта в Архангельской области введен режим повышенной готовности — закрыты все магазины (за исключением продуктовых), организации сферы услуг, спортклубы и прочие заведения. Кафе и рестораны работают в режиме «еда на вынос». Выручка некоторых предпринимателей на этом фоне упала до 70%.