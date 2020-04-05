Минск, , 21:50 — REGNUM Поставки российской нефти в Белоруссию в апреле 2020 года будут осуществляться без премии. Об этом сегодня, 5 апреля, заявил посол Российской Федерации в Минске Дмитрий Мезенцев.

Дипломат напомнил, что еще в ноябре 2019 года Москва и Минск согласовала баланс поставок нефти.

«Важно, даже с учетом некоторых потерь по первому кварталу, по году выйти практически на договоренности ноября 2019 года», — сказал Мезенцев.

Напомним, что именно вопрос о премиях к цене на нефть (речь идет о доплате в несколько долларов за тонну нефти) стал камнем преткновения в российско-белорусских переговорах о поставках нефти. Минск категорически отказывался платить какую-либо премию и требовал скидок.

Сперва российское руководство держало жесткую линию, но в условиях падения мировых цен на нефть Москва фактически пошла на уступки. По словам главы правительства Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона будет покупать российскую нефть без премии, при этом российские компании эту «премию» все равно получат, но из российского бюджета, то есть за счет налогоплательщиков.