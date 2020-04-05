Москва, , 21:21 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов вновь заговорил о «новой реальности» в экономике и призвал к рациональному использованию имеющихся ресурсов. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде для «России-1».

Силуанов заявил, что пандемия коронавирусной инфекции влияет на всю мировую экономику, а не только на нефтяную отрасль.

Глава Минфина вновь использовал свой излюбленный термин «новая реальность», которым он пытается скрыть отсутствие у российских властей какого-либо адекватного ответа на глобальные экономические вызовы. Этот термин он активно использовал в 2014 и 2015 годах в период валютного кризиса, когда российский рубль обвалился почти в два раза.

Вот и теперь Силуанов вместо какой-то внятной экономической программы предлагает смирится с происходящим, приняв это как «новую реальность» и заняться «эффектиным» расходование тех средств, которые были накоплены для экономического рывка (о котором уже никто не вспоминает). Силуанов уверяет, что накопленных резервов достатачно, но не говорит на какое время их хватит.

«Для нас это как бы новая реальность, тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов уЦентрального Банкаи резервов правительства, которых будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете». — сказал Силуанов.

О каких именно «тучных временах» идет речь Силуанов не уточнил. реальные доходы населения фактически не растут уже долгие годы.

Также он констатировал, что в будущем доходы российского бюджета будут сокращаться, но заверил, что правительство к этому готово.

«Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве». — подчеркнул министр финансов.

Напомним, что золотовалютные резервы России по состоянию на 20 марта составляли $551,2 млрд. Эти средства копились долгие годы из экспортной выручки, прежде всего от продажи российских энергоносителей. Предполагалось, что часть этих средств пойдет на прорывное развитие российской экономики и создание новых высокотехнологичных отраслей. Однако теперь все эти проекты вряд ли будут реализованы.

Примечательно, что власти США, столкнувшись с экономическим кризисом на фоне пандемии, решили просто напечатать $2 трлн.