Аддис-Абеба, 5 апреля 2020, 20:16 — REGNUM Африканский союз ожидает рецессии на континенте из-за пандемии COVID-19 и её влияния на экономику, 5 апреля сообщает агентство Reuters.
Согласно исследованию Африканского союза, падение экономики Африки в 2020 году составит 0,8 — 1,1%, континент потеряет до 15% иностранных инвестиций.
Кроме того, безработными в африканских странах из-за пандемии станут 20 млн человек. При этом правительства потеряют до 20−30% бюджетных доходов, что может резко отразиться на социальной сфере.
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