Тольятти, Самарская область, , 19:55 — REGNUM Правлением «АвтоВАЗа» принято решение о частичном возобновлении работы предприятия, которая была приостановлена на неделю с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается на странице профсоюзной организации предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

"В соответствии с постановлением правительства Самарской области «АвтоВАЗ», как системообразующее предприятие, продолжает разрешённую законодательнством деятельность в дни, объявленные нерабочими», — говорится в сообщении.

Как уточняется, с понедельника, 6 апреля, будет возобновлено функционирование отдельных подразделений «АвтоВАЗа», связанных с разработкой новых проектов, учётом и отчётностью, охраной труда и безопасностью.

При этом, как сообщается, часть сотрудников предприятия будет переведена в режим удаленной работы на дому. Ежедневную работу продолжит персонал по обслуживанию сооружений, включая уборку и дезинфекцию.