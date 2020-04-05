Ярославль, , 19:48 — REGNUM В Ярославской области определен список системообразующих предприятий, которые будут работать с 6 апреля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора региона. В перечень вошли 55 организаций и предприятий всех форм собственности, которые являются крупнейшими налогоплательщиками и работодателями региона. В частности, с 6 апреля будут работать ярославские заводы «Группы ГАЗ» (ПАО «Автодизель», ЯЗДА, Тутаевский моторный завод), «Ярпиво», судостроительный, шинный и радиозаводы, «ОДК-Сатурн» в Рыбинске, градообразующие предприятия Ростова, Переславля-Залесского и Гаврилов-Яма.

Правительство Ярославской области

«Также на работу смогут выйти фарм‑ и медкомпании, сельхозпредприятия, занимающиеся посевной, дорожные и строительные фирмы, выполняющие объекты нацпроектов, ряд государственных учреждений, в том числе те, кто занимается поддержкой малого и среднего бизнеса, а еще МФЦ и центры занятости (они работать будут по строго по предварительной записи)», — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Начало работы крупнейших предприятий глава Ярославской области назвал «первым пакетом» мер, направленных на сохранение экономики региона.

«Очень важно понять, насколько безболезненно с эпидемиологической точки зрения пройдет возобновление работы. Если опыт окажется успешным, мы непременно будем расширять категории отраслей и предприятий, начинающих работу. Потому тем, кто остается в нерабочем режиме, просьба отнестись с пониманием, а тем, кто приступает к работе — осознать полноту ответственности за здоровье людей, за недопущение распространения вируса», — отметил Дмитрий Миронов.

Полный список предприятий Yarregion.ru

Предполагается, что работники предприятий будет приезжать на место службы на личном или служебном транспорте, а на рабочем месте обеспечиваться средствами индивидуальной защиты.

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