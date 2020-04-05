Москва, , 19:02 — REGNUM В марте 2020 года в России резко вырос спрос на микрозаймы. Об этом сообщает портал «Юником 24», специализирующийся на подборе условий кредитования.

Специалисты портала «Юником 24» отметили, что в марте 2020 года граждане России оформили 17 млн заявок на микрозаймы — это почти на треть (30,8%) больше, чем в марте минувшего года.

В среднем, граждане России в месяц оформляют порядка 12−13 заявок на микрозаймы.

Финансовые аналитики считают, что такой рост, прежде всего, связан с эпидемией коронавирусной инфекции. Граждане начали закупать продукты на несколько месяцев вперед, что и привело к нехватке средств.

При этом в «Юником 24» считают, что в апреле спрос на микрокредиты также вырастет, так как у граждан начнут заканчиваться деньги.