Москва, , 18:39 — REGNUM Ростуризм перенёс крайний срок сдачи отчётности туроператорами с 15 апреля на 6 мая из-за ситуации с коронавирусом в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с тем, что по указу президента России о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 15 апреля совпадает с нерабочим днём, срок представления туроператорами бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год переносится на 6 мая», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Ассоциация туроператоров России обратилась в Минэкономразвития и Ростуризм с просьбой о переносе сроков подачи отчётности, указав на то, что в связи с нерабочими днями туроператоры могут не успеть уложиться в текущие сроки.