Москва, , 16:14 — REGNUM Россия готова снизить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Об этом 5 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на свой источник.

По данным источника, единственным условиям, выдвинутым Москвой, стало требование к США также сократить свою добычу.

Таким образом, Россия якобы готова взять на себя 10% от общемирового снижения добычи нефти, о котором договорились президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Напомним, общий объем добываемой в России нефти достиг в марте 2020 года 11 млн 294 тыс. баррелей в сутки. По данным источника, Москва, в случае необходимости, может сократить добычу на 1 млн 500 тыс. баррелей.

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