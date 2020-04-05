Москва, , 15:25 — REGNUM Для преодоления кризиса, связанного с пандемией коронавируса, потребуется координация действий со стороны многих государств. Об этом 5 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По его словам, для ликвидации отрицательных экономических последствий предстоит много работать. «Экономический кризис, вызванный коронавирусом, ещё заявит о себе, нужно готовиться к этому кризису», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал прогноз развития экономики России в связи с нарастающим экономическим кризисом. Эксперты центра считают, что Россию ждет двухлетняя рецессия.

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