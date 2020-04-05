Москва, , 15:20 — REGNUM Россия настроена на конструктивные переговоры по стабилизации мирового рынка энергоносителей. Об этом 5 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале «Россия-1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

«Россия не была сторонницей прекращения сделки ОПЕК+», — сказал Песков.

По его словам, Владимир Путин настроен на конструктивный переговорный процесс, который является безальтернативным.

Песков подчеркнул, что Саудовская Аравия пошла на беспрецедентное увеличение добычи нефти, что может привести к заполнению всех хранилищ нефти в мире.

Напомним, 4 апреля агентство Bloomberg заявило, что Россия готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, если к соглашению присоединятся США.

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