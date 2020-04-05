Киев, , 15:16 — REGNUM За минувшие две недели число вакансий на Украине снизилось на 34%. Об этом сказано в отчёте Национального банка Украины (НБУ), опубликованном 4 апреля на сайте ведомства.

В документе отмечено, что основное падение численности заявок произошло за время первой недели карантина. За вторую неделю число вакансий продолжило снижаться, но меньшими темпами.

При этом количество резюме, после падении за первую неделю карантина, практически не изменилось. Соотношение количества резюме и вакансий выросло во всех сферах, кроме розничной торговли и финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Охрименко заявил, что жители Украины приучены не рассчитывать на правительство и будут выживать за счёт огородов и подсобных хозяйств.

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