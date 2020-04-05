Кигали, , 15:14 — REGNUM Правительство Руанды получило экстренное финансирование в размере 109,4 млн долларов США для борьбы с коронавирусом. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Международного валютного фонда (МВФ).

По данным Всемирной организации здравоохранения, в восточноафриканской стране зарегистрировано 84 случая заражения коронавирусом. На фоне пандемии жители Руанды столкнулись с высокими ценами на продовольствие, поскольку правительство продлило общенациональный карантин сроком на 15 дней.

«Пандемия COVID-19 привела к остановке роста экономики Руанды, что вызвало необходимость срочного поддержания платежного баланса», — заявил заместитель управляющего директора МВФ Тао Чжан.

Ожидается, что кредит, предоставляемый в рамках механизма быстрого кредитования, поможет ослабить давление на торговые, туристические и валютные резервы Руанды, а также позволит увеличить расходы на здравоохранение.

Хотя Руанда стала первой африканской страной, которая получила такое финансирование для борьбы с коронавирусом, в заявлении МВФ в Твиттере сообщалось, что фонд «усердно работает над рассмотрением других запросов».

Напомним, Руанда, валютные резервы которой в значительной степени зависят от туризма, в прошлом месяце закрыла свои границы для путешественников в рамках общенационального карантина, призванного обуздать распространение болезни.

«Эта пандемия уже начала оказывать влияние на туризм, воздушный транспорт, конференции, которые были остановлены, а также оказала влияние на отели, рестораны и другие услуги», — заявил министр финансов Руанды Узиил Ндаджиджимана в эфире на государственном радио Руанды. По его словам, это пандемия затронула как импорт, так и экспорт.

МВФ снизил прогноз роста ВВП Руанды на 2020 год до 5,1%.