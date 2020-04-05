Сеул, , 14:36 — REGNUM В первом квартале 2020 года экспорт сельскохозяйственной продукции из Южной Кореи составил $1,74 млрд, что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

По их словам, экспорт свежей продукции вырос на 2,7%, до $329 млн, экспорт кимчи — на 19%, а имбиря — на 5,9%. Экспорт обработанных пищевых продуктов вырос на 6,6%, до $1,41 млрд.

Отмечается, что экспорт обработанного риса вырос на 28,4%, лапши быстрого приготовления рамен — на 27,5%, сухого молока — на 14,1%.

С другой стороны, из-за закрытия мест общественного питания из-за коронавируса экспорт экспорт алкогольных напитков, таких как пиво и соджу сократился на 27,3% и 8,4% соответственно.

По странам, поставки выросли в Китай, США, а также страны Европы и АСЕАН, однако поставки в ОАЭ и Японию, напротив, сократились.