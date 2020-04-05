Москва, , 14:01 — REGNUM Продление нерабочей недели является огромной нагрузкой для экономической жизни. Об этом 5 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, 25 марта Владимир Путин в своём обращении объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с пандемией коронавируса и ростом числа заражённых в России.

2 апреля глава государства продлил нерабочие дни до 30 апреля. В период самоизоляции работать разрешено только предприятиям с непрерывным циклом производства, а также продуктовым магазинам, аптекам, органам власти.