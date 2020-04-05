Сеул, , 13:32 — REGNUM Комиссия по справедливой торговли Южной Кореи (KFTC) одобрила покупку акций авиакомпании Asiana Airlines компанией HDC Hyundai Development Company, сообщает Yonhap News.

Согласно опубликованным данным, 27 декабря 2019 года компания HDC Hyundai Development Company подписала контракт на приобретение 61,5% акций авиакомпании Asiana Airlines, а 30 января текущего года сообщила о слиянии в Комиссию по справедливой торговле.

Известно, что представители комиссии рассмотрели возможность объединения компаний и их влияние на конкуренцию на рынках строительства, туризма, жилья и магазинов беспошлинной торговли и пришли к мнению, что направления бизнеса мало пересекаются и их объединение никак не отразится на честной конкуренции.

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