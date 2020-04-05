Москва, , 13:20 — REGNUM Правительство России 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий, которые получат право учитывать расходы на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при уплате налогов. Об этом 5 апреля заявили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Итоговой список системообразующих предприятий для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований будет утвержден в пятницу (10 апреля)», — сообщили РИА Новости в секретариате.

Отмечается, что список будет сформирован на основании предложения профильных министерств, а также оборот предприятий и численность сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников, осуществляющих свою деятельность в определенных сферах экономики страны.

Согласно документу, данная мера распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, чья работа внесена в список Правительственной комиссии отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Также под эту норму попадают организации, включенные в перечни системообразующих организаций, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

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