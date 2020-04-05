Минск, , 13:46 — REGNUM О временной отмене курсирования всех поездов следованием «Минск — Москва» и «Брест/Минск — Санкт-Петербург» с 5 апреля сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги (БЖД).

В сообщении БЖД говорится, что временно отменены поезд № 2/1 «Минск — Москва» и № 52/51 «Брест/Минск — Санкт-Петербург».Проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в кассах без взимания платы за возврат проездного документа.

В пресс-службе БЖД сообщили, что данное решение было принято в связи с уведомлением компании «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена закрывать границы с РФ и другими государствами.