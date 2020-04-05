Сеул, , 12:55 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса и падением мировых цен на нефть стоимость бензина в Южной Корее за неделю сократилась на 38,9 вон (~$0,032), до 1 391,6 вон (~$1,13) за литр. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Согласно опубликованным данным, впервые сначала апреля прошлого года цены превысили отметку 1300 вон (~$1,05). По сравнению с первой неделей марта, цены на бензин, напротив, сократились на 128 вон (~$0,1).

Известно, что стоимость дизельного топлива, падавшая на протяжении одиннадцати недель подряд, сократилась на 39,6 вон (~$0,032), до 1 197,8 вон (~$0,97) за литр, что является самым низким показателем с октября 2016 года.