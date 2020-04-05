Нью-Йорк, США, , 12:43 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции может привести к росту цен на некоторые продовольственные товары, сообщается в отчёте Международного центра сотрудничества при Нью-Йоркском университете (NYU CIC).

Эксперты NYU CIC представили отчёт о влиянии пандемии коронавируса на глобальный рынок продовольствия. Специалисты предупреждают, что цены на некоторые продукты питания могут вырасти под влиянием нескольких факторов. Одним из этих факторов могут стать панические настроения, приводящие к ажиотажному спросу на продукты питания.

Также к росту цен могут привести меры по ограничению экспорта продовольствие, принимаемые в некоторых странах. Например, недавно экспорт риса временно приостановил Вьетнам, являющийся одним из крупнейших поставщиков в мире.

Совокупность этих факторов может привести к значительному повышению цен на некоторые продовольственные культуры. Наибольшему риску скачка цен подвергается рис и пшеница.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта коллегия Евразийской экономической комиссии запретила вывоз ряда продовольственных товаров с территории Евразийского экономического союза в связи со вспышкой коронавируса. Под запрет попал экспорт гречневой крупы, риса, муки, ржи, лука, чеснока и семян подсолнечника.