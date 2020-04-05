Сеул, , 12:32 — REGNUM В связи с ухудшением ситуации в мире все больше международных рейтинговых агентств понижают свои прогнозы темпов экономического роста Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Источники отмечают, что по данным Bloomberg, Международного финансового центра и ряда других учреждений, средний прогноз темпов роста экономики Южной Кореи в 2020 году составит минус 0,9% (-0,9%).

Известно, что данный показатель составлен при учете прогнозов одиннадцати учреждений, включая Standard Chartered, UBS, Morgan Stanley, Nomura Securities, Credit Suisse, Fitch Ratings, Capital Economics, Oxford Economics и Азиатский банк развития, опубликованных в период с 29 марта по 4 апреля.

Отмечается, что без учета прогноза Nomura Securities, являющимся самым пессимистичным (-6,7%), средний прогноз составляет минус 0,3% (-0,3%).

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Специалисты британского агентства Capital Economics предполагают, что темпы роста экономики Южной Кореи составят минус 3% (-3%), однако до 22 марта прогноз держался на уровне минус 1% (-1%).

Специалисты Morgan Stanley придерживаются мнения, что темпы роста составят минус 1% (-1%), специалисты UBS и Standard Chartered — минус 0,9% (-0,9%) и минус 0,6% (-0,6%) соответственно, специалисты Fitch Ratings — минус 0,2% (-0,2%).

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Тем не менее, эксперты ряда учреждений предполагают, что в текущем году в Южной Корее зафиксируют положительные темпы экономического роста. Так, представители Oxford Economics считают, что показатель составит 0,2%, представители Credit Suisse — 0,3%, Natixis — 0,9%, а представители Азиатского банка развития — 1,3%.

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