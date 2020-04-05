Москва, , 12:01 — REGNUM Сбербанк предоставляет клиентам кредитные каникулы по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 млн рублей, потребительским кредитам — до 250 тыс. рублей. Об этом сообщили 5 апреля в пресс-службе кредитного учреждения.

Также сообщается, что по автокредитам верхняя планка составляет 600 тыс. рублей, а по кредитным картам для физических лиц — 100 тыс. рублей.

Кроме того, индивидуальные предприниматели могут оформить отсрочку платежей по потребкредитам, если сумма кредита не превышает 300 тыс. рублей.

При этом Сбербанк рекомендует обращаться за кредитными каникулами только тогда, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о «кредитных каникулах» для физлиц и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

В соответствии с законом граждане, чей доход снизился на 30% и более за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, могут рассчитывать на «кредитные каникулы» на шесть месяцев.

При наступлении данных обстоятельств заёмщик может потребовать у кредитора приостановления исполнения своих обязательств в срок до 30 сентября 2020 года, в том числе по телефону.

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