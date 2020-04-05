Самара, , 11:45 — REGNUM В обычном режиме начнет работу метрополитен в Самаре уже с 6 апреля. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба предприятия в социальной сети.

В сообщении говорится, что с 6 апреля текущего года в будние дни метрополитен будет работать в обычном порядке с 06:00 до 24:00 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что график работы самарского метрополитена был изменен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В выходные дни поезда работают с 08:00 до 20:00 часов.

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