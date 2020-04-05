Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.

Издание отмечается, что Москва готова рассмотреть сокращение даже в 1,5 млн баррелей нефти в сутки. Однако это возможно при условии увеличения количества стран, согласных сократить свою добычу. Bloomberg сообщает, что это менее желательный вариант для России.

Отметим, один миллион баррелей нефти в день составляет примерно 10% от суточной добычи в России. По итогам марта этот показатель составил 11,294 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля президент России Владимир Путин заявил, что сокращение нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+ может достигнуть 10 млн баррелей в сутки.

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