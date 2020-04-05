Париж, , 08:58 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что государство предоставит средства, чтобы избежать «крах» экономики страны, сообщает Le Figaro.

«Государство предоставит необходимые финансовые средства на период кризиса, чтобы избежать «крах» экономики, связанный с пандемией коронавируса», — заявил министр экономики Бруно Ле Мэр.

«Я предпочту, чтобы мы сегодня влезли в долги, избегая краха, а не позволяли разрушить целые сектора нашей экономики», — отметил министр.

По словам Бруно Ле Мэра, в течение восьми дней гарантированные государством займы на 20 млрд евро запросили более чем 100 000 компаний. Чтобы помочь им преодолеть шок, государство объявило, что оно гарантирует банковские кредиты до 300 млрд евро, что эквивалентно 15% ВВП Франции.

Издание отмечает, что фонд солидарности, созданный государством, предоставляет максимальную компенсацию в размере 1500 евро для малых предприятий, потерявших по меньшей мере 50% оборота.

«У нас нет проблем с привлечением денег на финансовых рынках. Наши процентные ставки остаются на разумном уровне», — добавил Бруно Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале весенних каникул туристические компании Франции ожидают колоссальный дефицит в 10 млрд евро.

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