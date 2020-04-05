Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Американская авиакомпания United Airlines сократила число рейсов в Нью-Йорк в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 5 апреля сообщает Reuters.

По данным журналистов, число рейсов сократится примерно вдвое, однако руководство авиакомпании заверило своих сотрудников в том, что заработные платы сохраняться в полном объеме.

Уменьшение рейсов будет сохраняться по меньшей мере три недели.

Американский штат Нью-Йорк является наиболее пострадавшим в США от вспышки коронавирусной инфекции. На сегодняшний день число смертей здесь составляет 3 тыс. 565 человек или 40% от всех случаев смерти в стране.

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