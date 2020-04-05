Пекин, , 08:22 — REGNUM Индекс прибрежных грузовых перевозок в Китае вырос в связи с ростом спроса на прошло неделе, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Составной индекс прибрежных грузовых перевозок в Китае вырос на 0,2% за прошедшую неделю до 907,22 пункта. Прибрежный субиндекс вырос на 0,1% до 882,88 пункта, в то время как субиндекс перевозок металлической руды вырос на 0,4% до 950,81 пункта.

Отметим, что индекс прибрежных грузоперевозок был введен в Китае с 2001 года Министерством транспорта КНР с целью выявления колебаний на рынке прибрежных грузоперевозок.