Пекин, , 08:18 — REGNUM Китайский автопроизводитель FAW-Volkswagen Automotive Co. отзовет 1442 автомобиля Audi с рынка Китая из-за рисков возгорания, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Отзыв коснется автомобилей Audi TT, ввезенных в страну из-за рубежа и произведенных в период с 5 февраля 2015 года по 29 июня 2018 года, сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Отзыв стартует с 10 апреля. Выяснилось, что у указанных выше автомобилей высок риск воспламенения бензобака в случае дорожно-транспортного происшествия из-за дефекта в конструкции. Официальные дилеры Audi в Китае бесплатно проведут диагностику и замену дефектных запчастей.

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