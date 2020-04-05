Пекин, , 07:54 — REGNUM Компания Changan Ford Automobile Co. отзовет с рынка Китая 48 933 седанов Ford из соображений безопасности, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Отзыв стартует 7 апреля и коснется седанов Taurus, произведенных в период с 12 февраля 2015 года по 14 марта 2017 года, сообщили на сайте Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Считается, что у данных автомобилей установлена дефектные износостойкие тормозные шланги, что может приводить к утечке тормозной жидкости. В связи с этим увеличивается длина тормозного пути, что угрожает безопасности. Все дефектные запчасти будут заменены бесплатно.