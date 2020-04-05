Минск, , 07:43 — REGNUM Российская компания выиграла тендер, объявленный в Белоруссии, на поставку 30 тыс. тест-систем для выявления коронавируса, сообщил 4 апреля белорусский вице-премьер Игорь Петришенко в интервью телеканалу «Беларусь-1».

"Мы ожидаем, что договорные обязательства будут соблюдены, и мы получим эти тесты до 17 апреля», — сказал чиновник.

Он добавил, что сегодня в Белоруссии запущено собственное производство тест-систем — компания будет выпускать по 700 единиц продукции в день, и, таким образом, Минск полностью обеспечит потребности системы здравоохранения в тестах.

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