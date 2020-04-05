Москва, , 07:31 — REGNUM Кредитные каникулы не освобождают заёмщика от уплаты процентов, по кредиту, которые продолжат начисляться в этот период. Об этом напомнили в Центробанке.

«Если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту», — сообщили в ЦБ России.

Регулятор напомним, что через 30 дней после завершения кредитных каникул заёмщик будет обязан уплатить набежавшие за этот период проценты и внести соответствующую сумму в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами.

Также сообщается, что штрафы и просроченные проценты по кредитным обязательствам также должны быть выплачены равными ежемесячными платежами после завершения кредитных каникул.

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