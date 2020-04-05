Москва, 5 апреля 2020, 07:12 — REGNUM Заявление о возможности сокращения уровня добычи нефти, сделанное российским президентом Владимиром Путиным 3 апреля в ходе онлайн-совещания по проблемам энергетики, прокомментировал на своих интернет-ресурсах доктор экономических наук Никита Кричевский. Ссылаясь на публикацию Bloomberg, где сказано, что Россия готова к сокращению добычи в рамках ОПЕК+ не более 1 млн бар. в день при условии, что другие, включая США, также сократят добычу, он отметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского государства заявил, что «Москва не будет обсуждать сокращение уровня добычи от нынешних «задранных» кризисом уровней».
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