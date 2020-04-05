Москва, , 06:06 — REGNUM Компания «Промтехнология», выпускающая специальное и гражданское стрелковое оружие, обратилась в мэрию Москвы и правительство России с просьбой отменить налоги и предоставить льготные кредиты на период самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщил гендиректор компании Владимир Злобин.

«Коронавирус очень негативно влияет на отрасль стрелкового оружия, — цитирует РИА Новости руководителя. — Заказчики приостанавливают деятельность по испытаниям, закупкам, выручка падает в процентном соотношении в сотни раз».

По словам Злобина, с описанными проблемами сталкиваются все частные предприятия российской стрелковой отрасли, а по итогу пандемии ожидается самый крупный спад на внутреннем рынке стрелкового оружия за всё время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 4 апреля в России подтверждён 4731 случай заражения коронавирусом. Из них 43 человека умерло, еще 333 — вылечились. За всё время эпидемии в стране провели свыше 639 тыс. тестов.

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