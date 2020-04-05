Москва, , 04:54 — REGNUM Отсрочка по уплате процентов по кредитам, предоставляемая в рамках «кредитных каникул» из-за коронавируса, не является бесплатной. Об этом сообщили в Центральном банке России.

Отмечается, что проценты за потребительские кредиты и по кредитным картам в льготный период будут начисляться по сниженной ставке — в размере 2/3 от среднерыночной ставки, которую рассчитывает Центробанк.

Что касается ипотечных кредитов, то по ним проценты будут начисляться в соответствии с заключённым договором ипотеки.

В Центробанке добавили, что посильные платежи во время льготного периода будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту.

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