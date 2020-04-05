Вашингтон, 5 апреля 2020, 04:23 — REGNUM Решимость обложить пошлинами импорт нефти в случае необходимости и защитить энергетическую отрасль страны выразил в ходе брифинга в Белом доме президент США Дональд Трамп.
Кроме того, Трамп поделился информацией о том, как прошли телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Власти Саудовской Аравии «считают возможным» сократить объем добычи нефти «на 10 млн баррелей, а может быть и больше», сообщил Трамп.
Как передавало 5 апреля ИА REGNUM, Трамп заявил, что ОПЕК — это незаконная организация.
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп усомнился в законности ОПЕК