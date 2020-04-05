Ухань, Китай, , 03:58 — REGNUM Еще один район города Уханя, столицы провинции Хубэй в центральной части Китая и самого пострадавшего от коронавируса города в Китае, был признан районом с низким инфекционным риском, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Таким образом, общее число районов с низким риском на текущий момент в Ухане достигло 13. В четырех районах города по-прежнему имеется средний уровень предупреждения по коронавирусу.

В целом по городу еще 27 марта был введен средний уровень опасности с высокого уровня. По провинции Хубэй, столицей которой является Ухань также теперь нет ни одного города и уезда с высоким уровнем опасности.