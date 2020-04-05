Москва, , 02:10 — REGNUM Российским предприятиям следует найти способ продолжить работу в условиях распространения коронавируса и «не впадать в психоз», заявил 4 апреля министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе онлайн-конференции «Антихрупкость 2020».

«Очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась», — сказал министр.

По его словам, в своей работе предприятия должны ставить в приоритет здоровье граждан, соблюдая все предписанные санитарно-эпидемиологические требования. Решетников допустил также, что некоторые ограничения для бизнеса останутся «на чуть большее время».

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