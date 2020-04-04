Киев, , 15:13 — REGNUM Цены на медицинские маски, которые закупались по государственным заказам на Украине возросли в марте месяце текущего года по сравнению с январем месяцем в десятки раз. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 3 апреля в аналитической статье на ресурсе Transparency International Ukraine.

Согласно источнику, в период с 1 января по 28 марта государственные заказчики приобрели почти что 2,5 млн масок на сумму 25 млн гривен. Более всего масок было приобретено в марте месяце (1,8 млн), в феврале было приобретено 547 тысяч масок, в январе — 108 тысяч.

В январе 2020 года медицинскую маску заказчик приобретал по средней цене в диапазоне 0,68−1,5 гривен за штуку, в феврале — по цене от 0,7 до 3,2 гривен за штуку, а в марте — по 10−25 гривен за одну медицинскую маску.

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